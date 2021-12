I treni storici portano ai mercatini di Natale con Fondazione Fs Italiane













Fondazione Fs Italiane è sempre più coinvolta in progetti di valorizzazione del territorio in chiave turistica.

Per il periodo natalizio, infatti, la fondazione ha programmato diversi eventi per raggiungere i tradizionali mercatini di Natale a bordo di treni storici, in borghi e piccole località d’Italia.

Tra le corse programmate da Fondazione Fs Italiane spicca quella a bordo del “Pietrarsa Express”, disponibile anche mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre.

Per tutti i weekend del mese di dicembre e fino al prossimo 6 gennaio, partiranno, sempre da Sulmona, in Abruzzo, i treni storici della “Ferrovia dei Parchi” diretti a Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro per visitare i mercatini di Natale.