I trend estivi di Hotelbeds: dall’exploit turco all’advanced booking

Boom del Mediterraneo orientale, tariffe in crescita, il ritorno dell’advanced booking, sono solo alcuni dei principali trend di prenotazione e di viaggio riscontrati da Hotelbeds nell’estate appena trascorsa. Il provider tecnologico b2b ha infatti analizzato i dati raccolti e sono cinque le tendenze emerse con più chiarezza nella summer 2022.

Innanzitutto le mete: diverse destinazioni del Mediterraneo, specie orientale, hanno superato i volumi 2019. Tra queste ci sono Cipro, +48%, seguita dalla Turchia, +33%, secondo Hotelbeds le vincitrici della stagione in Europa. In particolare Antalya ha messo a segno un +50% rispetto all’annopre-Covid 2019, diventando così il best-seller di Hotelbeds per la stagione. La Turchia è stata scelta soprattutto da olandesi, britannici e svedesi. Aumenti a due cifre anche per Rodi (+30%), Malta (+26%) e la Grecia in generale (+20%).

Uscendo dall’Europa, si registra un boom dell’America Latina. Il Brasile ha quasi raddoppiato i volumi, raggiungendo il +90%, guidato da Rio de Janeiro – con numeri quasi quadruplicati rispetto a prima del Covid -, Brasilia, Fortaleza, Maceio e Curitiba, +300%. Viaggia bene anche il Messico, soprattutto grazie al turismo regionale, in primis da Perù e Colombia e dal Nord America.

Una tendenza importante in termini economici è poi il forte incremento delle tariffe, con le average daily rate a +17%, fino a quote di oltre 400-600 euro a notte, in alcune destinazioni luxury, come Hawaii. Costiera Amalfitana, Mykons e Maldive.

E tra i viaggiatori europei sta tornando l’advanced booking, dopo che la crisi pandemica aveva portato a un incremento dei last minute. Adesso invece da mercati come Uk, Irlanda e Paesi Bassi si prenota di nuovo con un certo anticipo, in media 4 mesi prima della partenza. Il last minute, anche di soli dieci giorni prima, è ancora preminente invece in Asia.

Infine, si prenota prima e si rimane di più. Il soggiorno medio in mete leisure come Antalya, Creta, Rodi, Maiorca o l’Algarve supera la settimana.