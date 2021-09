I trend d’autunno di Airbnb: weekend lunghi e soggiorni insoliti













Dopo aver raggiunto il picco di prenotazioni da inizio pandemia, l’estate 2021 volge al termine con il 10 agosto che si conferma notte record per numero di prenotazioni in Italia e oltre 4 milioni di ospiti che hanno soggiornato su Airbnb in tutto il mondo.

Secondo i dati della piattaforma globale di viaggio fondata nel 2007 a San Francisco, i viaggiatori desiderano ora trovare connessioni in città di medie e grandi dimensioni per soggiorni più lunghi, come ad esempio Torino, piuttosto che sistemazioni insolite come case galleggianti e sull’albero.

Con il trend dello smart working ancora attuale questo autunno, aumentano anche i weekend lunghi: negli Stati Uniti, i viaggi di famiglia di 3-4 giorni durante il fine settimana sono aumentati del 70% nel periodo compreso tra il secondo trimestre 2019 e il secondo trimestre 2021.

Anche i soggiorni nei giorni feriali sono cresciuti, passando dal 63% nel secondo trimestre del 2019 al 65% nel 2021, uno spostamento di oltre due punti percentuali notevole considerato il calo dei viaggi d’affari e una riduzione del budget per i viaggi aziendali fino al 90%.

In Italia, le destinazioni più trendy per un weekend lungo sono, da un lato, le città d’arte di medie dimensioni come Torino – la più desiderata dagli italiani per i viaggi autunnali – Bologna e Verona; dall’altro località più lontane ideali per una fuga di fine estate, come ad esempio Favignana, ma anche Madrid e Barcellona.

Questa la top 10 stilata da Airbnb sulle preferenze degli italiani per fine settimana lunghi: Torino, Bologna, Milano, Favignana, Verona, San Vito Lo Capo, Madrid, Valencia, Genova, Barcellona.

Infine, un’altra tendenza riguarda i soggiorni unici immersi nella natura, tra mare, case galleggianti e ville di lusso, sia in Italia che nei dintorni. La classifica delle destinazioni più desiderate comprende: Bubble Under The Tuscan Stars, Vicopisano; Splendida Casa sull’Albero, Firenze; Casa al mare, Belgrado; Chambres d’Amis L’Antico Fienile, Brissogne; Agriturismo Maso Maroni Wine Retreat, Verona; Double/Twin Room, Venezia; Duomo suite with private pool, Firenze; La Capanna sull’albero de ilvillaggiodibaffy, Gressan; The Sunset Loft, Livorno; New Adria Portorož Luxury Houseboat, Pirano.