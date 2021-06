I traghetti dell’estate, la rinascita è iniziata













Aria di rinascita supportata dalla forte domanda per i traghetti, mentre arrivano navi nuove e rotte aggiuntive per Gnv, con le unità Antares e Aries che servono i collegamenti con la Sicilia, raggiunte da Gnv Sealand e Gnv Bridge, operative da luglio con partenze da Barcellona, Valencia, Palma di Maiorca e Ibiza. La compagnia amplia il network con le Baleari dopo aver inaugurato la nuova linea stagionale con la Sardegna Civitavecchia-Olbia – 5 partenze a settimana – oltre alle estive Genova-Porto Torres e Genova-Olbia. Da luglio torna anche il collegamento da Genova a Barcellona tre volte a settimana.

Nuova rotta anche per Grimaldi Lines, che il 1° giugno ha inaugurato il Napoli-Cagliari-Palermo, che unisce la penisola alle due isole maggiori. La compagnia si è aggiudicata la gara del ministero delle Infrastrutture per i servizi in continuità territoriale, avviando immediatamente il servizio ro-pax. Grimaldi ha ripristinato in anticipo la tratta Civitavecchia-Olbia; sulla Livorno-Olbia da qualche mese si alternano le gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa. Lo scorso autunno sono state inaugurate le due linee che collegano Salerno e Palermo a Cagliari; l’offerta è completata dalla Civitavecchia-Porto Torres, servita tutto l’anno.

Da Napoli Snav ha potenziato già dal 1° maggio le rotte con Ischia e Procida. Il 29 maggio è ripartito il collegamento veloce da Napoli Mergellina per le isole Eolie, con partenze ogni venerdì, sabato e domenica nel mese di giugno, tutti i giorni a luglio, agosto e settembre. Con l’easy boarding si può salire a bordo mostrando il biglietto dallo smartphone, evitando assembramenti all’imbarco.

Confermate Moby e Tirrenia per la Sardegna sulla Genova-Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia, con prenotazioni aperte fino a maggio 2022 e tariffe in linea con quelle per la continuità territoriale, anche senza la convenzione con lo Stato italiano.