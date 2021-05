I salotti del Friuli Venezia Giulia: guarda il webinar in stile TV













Tutto il fascino dei borghi del Friuli Venezia Giulia è andato in scena nel corso del webinar Borghi e salotti nel verde, organizzato da PromoTurismoFvg per gli agenti di viaggi insieme a Travel ID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo, e confezionato proprio come un programma televisivo.

Pur se in forma virtuale, gli agenti di viaggi che hanno partecipato all’appuntamento hanno potuto immergersi al meglio nei panorami e nelle proposte friulane grazie a una produzione di qualità che ha alternato immagini, video, interviste e collegamenti in esterna. A cominciare dal video emozionale che ha presentato agli adv un tour dell’offerta friulana, compresa quella family e le proposte outdoor.

Il webinar è poi proseguito in una location d’eccezione: Alessandra Zoccolan, responsabile mercato italiano per PromoTurismoFVG, ha fatto gli onori di casa dal salotto storico di Villa Manin Guerresco di Clauiano, uno dei borghi raccontati insieme a Andreis a San Vito al Tagliamento, passando per Lauco e Raveo, o Gradisca d’Isonzo, ideale punto di partenza per illustrare anche la ricca offerta di ville, castelli e giardini della regione. Con lei diversi ospiti, in “studio” ma anche in collegamento per portare al meglio i partecipanti a conoscere quasi fossero dal vivo le località illustrate, come da Palmanova, la città fortificata, e conoscere tutti i progetti e le novità lanciate per la stagione 2021, tra eventi, pacchetti e iniziative.

È possibile rivedere facilmente il webinar, cliccando su questo link per accedere a tutti i contenuti andati in onda.