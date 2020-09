I primi 20 anni di Best Western Hotel Globus City

Era il 2000 e a Forlì, Stefania e Pierpaolo Baldisserri, aprivano le porte del loro 4 stelle: 98 camere, 5 sale meeting in zona Fiera, un’area destinata a una domanda business ma non solo, grazie alla posizione strategica.

Da subito, i giovani proprietari decidono che per questo albergo occorre un partner e decidono di affiliarsi a un network: il 14 agosto del 2000 viene così accesa la prima insegna Best Western a Forlì. Una relazione solida e vantaggiosa.

Oggi il Best Western Hotel Globus City compie 20 anni e nel tempo è diventato sul territorio, un punto di riferimento per le più blasonate società sportive italiane e internazionali

«Siamo fieri ed emozionati nel festeggiare questa ricorrenza sebbene il 2020 sia stato un anno di grandi sfide – dichiarano Stefania e Pierpaolo – I 20 anni sono bellissimi e celebrarli insieme ai nostri collaboratori, molti dei quali sono con noi da oltre 10, e ai fedelissimi clienti, è motivo di grande orgoglio. Faremo festa in hotel, in modo responsabile ovviamente, e intanto ci prepariamo al prossimo ventennale per il quale abbiamo già in mente grandi progetti».

Dall’apertura a oggi molte cose sono cambiate: rinnovati gli spazi comuni, ripensata la hall, inaugurato il centro benessere e riqualificate le camere. Non è mutata la fiducia nei confronti del gruppo alberghiero che, nel frattempo, è diventato Bwh Hotel Group e ha ampliato le soluzioni di affiliazione e i suoi brand. Una concreta e ulteriore conferma è l’ingresso all’inizio del 2019 nel network di un secondo albergo di proprietà della famiglia: Sure Hotel Collection San Giorgio.

Per l’occasione l’hotel ha attivato due promozioni #HappyBirthdayGlobusCity che prevedono colazione inclusa e sconto 10%.