I piani di Marriott: tecnologia e sicurezza cambiano gli hotel

Marriott International ha annunciato il lancio di un programma con dettagli declinati su più fronti per elevare i propri standard di pulizia e le norme e i comportamenti di accoglienza. Una risposta concreta alle nuove sfide di salute e sicurezza determinate dall’attuale pandemia di coronavirus.

«Viviamo in una nuova era in cui i nostri ospiti e i nostri collaboratori convivono con il Covid-19 – ha dichiarato Arne Sorenson, presidente e ceo del colosso Usa – Siamo grati per la fiducia che i nostri ospiti ci hanno dimostrato nel corso degli anni e vogliamo che comprendano ciò che stiamo facendo oggi e ciò che stiamo pianificando per il prossimo futuro».

Il fulcro sarà il Global Cleanliness Council, il comitato globale per la pulizia, che svilupperà il prossimo livello di standard sanitario, norme e comportamenti nell’ospitalità a livello globale, studiati per ridurre al minimo i rischi e migliorare la sicurezza sia per i consumatori che per i dipendenti di Marriott.

Il consiglio è presieduto da Ray Bennett, chief global officer, global operations di Marriott International, e beneficerà della conoscenza e del contributo di esperti sia interni che esterni. «Vantiamo una lunga tradizione nell’enfasi data alla pulizia delle camere e degli spazi comuni dei nostri alberghi – ha affermato Bennett – Attraverso il consiglio e la consulenza scientifica di esperti stiamo adottando un approccio ponderato per stabilire un livello ancora più elevato di pulizia e sviluppare nuovi protocolli di interazione con gli ospiti».

LA FORZA DELLA TECNOLOGIA. Nei prossimi mesi Marriott implementerà tecnologie avanzate, tra cui irroratrici elettrostatiche con disinfettante di livello ospedaliero per la sanificazione delle superfici in tutto l’hotel. Inoltre, la compagnia sta testando la tecnologia a luce ultravioletta per la sanificazione delle chiavi per gli ospiti e i dispositivi condivisi dai dipendenti.

Inoltre, nei prossimi mesi, quando gli ospiti si troveranno negli alberghi del portafoglio Marriott, si noteranno una serie di aggiunte al regime di pulizia pensate per stabilire uno standard di pulizia ancora più elevat. Le aree di interesse specifiche includono: