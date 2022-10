I piani dell’aeroporto di Palermo: guarda la video intervista

Intermodalità, con i cosiddetti taxi dell’aria che collegano alle isole minori, una batteria di ristoranti tipici con vista sul mare e un parco marino adiacente all’aerostazione. Questo nei programmi del prossimo futuro per l’aeroporto di Palermo, dove nel frattempo sono in corso i lavori per rinnovare gli attuali ambienti e accelerare le procedure d’imbarco.

Ne ha parlato in questa intervista a L’Agenzia di Viaggi Magazine il direttore del Falcone-Borsellino, Giovanni Scalia.