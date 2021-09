I pacchetti dinamici di Alpitour sono targati Peakwork













All’interno del proprio programma “Innova” per la trasformazione digitale in tutte le aree aziendali, Alpitour sceglie Peakwork come partner strategico per lo sviluppo delle nuove piattaforme tecnologiche con il dynamic packaging.

Negli ultimi mesi, le due aziende hanno ripensato i processi per il reperimento, la produzione e la distribuzione di prodotti e soluzioni di viaggio, sfruttando i brand all’interno del Gruppo e anche partner esterni. È stata sviluppata la tecnologia di dynamic packaging, che consente ad Alpitour di proporre, con maggiore flessibilità, combinazioni di hotel, voli e altri servizi per le proprie soluzioni di viaggio e vacanza.

Alpitour è il primo tour operator italiano ad aver integrato il nuovo sistema di prenotazione alberghiera ibrida di Peakwork, in aggiunta alla possibilità di combinare e proporre offerte di hotel, voli e altre esperienze.

«Alpitour ha aiutato generazioni di italiani a trovare la loro vacanza ideale – dice Francesco Ciuccarelli, cio e cto di Alpitour World – Nonostante la situazione attuale, siamo entusiasti di poter continuare il nostro percorso di sviluppo ed espansione, allineandoci agli standard tecnologici più recenti. In collaborazione con Peakwork, siamo stati in grado di implementare la nostra strategia di piattaforma che supporterà in modo significativo i nostri ulteriori piani di digitalizzazione. La loro tecnologia è parte integrante della nuova architettura aziendale e un fattore chiave del programma di trasformazione Innova».

Il sistema di Peakwork consente di offrire un portafoglio di strutture alberghiere più flessibile e completo. Questa tecnologia, inoltre, incrementa le prestazioni di ricerca per le proposte più frequentemente prenotate, mentre le mete e le proposte meno richieste vengono gestite tramite connessione diretta al provider nel momento della richiesta dell’utente. Ulteriori servizi ancillari, come i trasferimenti, sono in fase di implementazione.

In futuro, l’obiettivo di Alpitour sarà anche quello di beneficiare dei nuovi canali di distribuzione messi a disposizione da Peakwork, come metasearch e Ota.

«Siamo estremamente orgogliosi di avere Alpitour World come nuovo partner – commenta Ralf Usbeck, ceo di Peakwork – Il progetto è stato una delle nostre massime priorità negli ultimi mesi e la collaborazione è stata fluida e professionale, sin dall’inizio. Non vediamo l’ora di far crescere il business insieme, con il supporto della nostra tecnologia come leva strategica per il successo digitale di Alpitour World e del suo progetto Innova».