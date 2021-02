I network Welcome e Geo

Il consiglio nazionale di Fto – Federazione Turismo Organizzato ha approvato l’ingresso di Geo Travel Network e Welcome Travel come soci nazionali, oltre ad Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome, come membro del consiglio nazionale. Con la presidenza di Franco Gattinoni e l’ingresso di una fetta così importante della distribuzione (all’interno, tra gli altri, anche le reti Gattinoni, Uvet, Robintur, Frigerio, Primarete, ndr) è come se tornasse in vita l’anima di AiNet, la sigla che riuniva i network turistici, poi confluita nel 2015 con Federviaggio in Fto. La nuova associazione, allora candidata a diventare la casa comune del turismo, oggi punta a diventare la voce più rappresentativa delle agenzie di viaggi.

«Un ben ritrovati a Luca (Caraffini di Geo, ndr) e Adriano con cui sono sicuro faremo un ottimo lavoro di squadra – commenta Franco Gattinoni, presidente di Fto – Con noi sono associate circa 1.600 imprese, numero in forte crescita a seguito della costituzione dei presidi regionali. Con questi nuovi ingressi si rafforza significativamente il peso politico e istituzionale della federazione rappresentando attraverso i propri network il 70% della distribuzione del turismo organizzato».

«Questo ci consentirà di far sentire con maggiore forza la nostra voce ai tavoli dove si parla di turismo, dove è importante far capire il ruolo che può giocare la nostra filiera per il rilancio del Paese – spiega Gattinoni – In questo momento, senza precedenti, le imprese del nostro settore vogliono ripartire assumendosi il compito e la responsabilità di tutelare i viaggi in Italia e dall’Italia, facendo in modo che le persone si spostino nella massima sicurezza e serenità. Per questo motivo deve essere comunicato e compreso il nostro valore nell’offerta di servizi qualificati, affidabili, trasparenti che solo chi opera in modo professionale e nel rispetto delle norme a tutela dei viaggiatori può offrire. Per assicurare questa visione le agenzie di viaggi devono essere protette e messe in condizione di preservare le competenze e l’esperienza delle persone che ci lavorano».

Adriano Apicella aggiunge: «La situazione pandemica che abbiamo affrontato nel corso del 2020 e che stiamo ancora vivendo in questi mesi del 2021 ha dimostrato la fragilità della nostra filiera. Riteniamo sia venuto il momento di dare il nostro contributo diretto per rappresentare la categoria delle agenzie di viaggi in ambito istituzionale e per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro supporto alle attività di Fto che si è particolarmente distinta in questo compito».

L’associazione aggrega il panorama di riferimento del networking nazionale, «le sfide che ci aspettano sono importanti e solo unendo le nostre forze, grazie all’associazione, abbiamo la speranza di uscire da questo difficile momento, di rafforzare e ben rappresentare il ruolo della nostra filiera ed in particolare le agenzie di viaggio. Sono onorato di entrare a far parte del consiglio nazionale di Fto, darò il mio massimo impegno per supportare l’associazione nelle sfide che si presenteranno», conclude Apicella.

Infine, queste le parole di Luca Caraffini, amministratore delegato Geo: «I network hanno delle responsabilità importanti visto il ruolo che ricoprono nella filiera turistica, e non possiamo non accettare la sfida di diventare parte attiva nel processo della rappresentanza del comparto. Mentre i tour operator oggi hanno una casa comune, la distribuzione vive ancora una frammentazione sindacale, mentre dovrebbe raggiungere una dimensione e un peso diverso che le spetta, anche per la numerica di imprese coinvolte. Il nostro coinvolgimento vuole rafforzare una associazione strutturata e professionale che ci è sembrata la casa migliore nella quale confluire. Al mondo politico servono interlocutori di spessore e possibilmente con idee convergenti. Siamo sicuri che daremo il nostro contributo per completare un percorso, che assicurerà benefici all’intero settore».