I campioni della puntualità 2019: da Garuda allo scalo di Osaka

Sono Garuda Airlines e l’Osaka Itami International Airport la compagnia e lo scalo più puntuali del mondo. A dirlo è l’annuale survey condotta dalla società di consulenza areonautica Oag, che nel suo Punctuality League 2020, ha messo uno in fila all’altro i vettori (e gli aeroporti) che nel corso degli ultimi dodici mesi hanno registrato i migliori risultati in termini di “on time performance”.

In particolare, la compagnia indonesiana ha sopravanzato tutti, sia a livello regionale che globale, con il 95,01% dei suoi voli atterrati in orario. Al secondo posto nel ranking mondiale (e al primo tra le Mega Airlines in Europa) si è piazzata invece Aeroflot (86,30% di puntualità).

Sono invece sei le compagnie a stelle e strisce ad essersi classificate tra le Mega Airlines in the world, tra cui Delta Air Lines (al 4° posto), Alaska Airlines (al 6°), Southwest Airlines (all’8°), American Airlines (al 9°), United Airlines (al 13°) e JetBlue (al 16°).

All’interno della top ten poi, non mancano altri due vettori americani come Copa Airlines, con il 92,01% di puntualità e il secondo posto assoluto a livello mondiale, e Latam Airlines Group (86.41% e quinto posto).

Sul fronte degli aeroporti, per il secondo anno consecutivo lo scalo di grandi dimensioni più puntuale è risultato l’Osaka Itami (88.03%), seguito dall’hub di Delta Air Lines, il Minneapolis-Saint Paul Airport (83.27%). Con un’on time performance del 75,27% si è invece piazzato l’hub di British Airways, Heathrow.