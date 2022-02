Hyatt debutta in Sardegna con il 7Pines Resort













Hyatt annuncia i piani per il suo primo hotel in Sardegna, il 7Pines Resort Sardinia, la cui apertura è attesa per luglio 2022.

Il resort è parte del marchio luxury Destination by Hyatt ed è un 5 stelle. La struttura nasce a Baja Sardinia, su un promontorio di 15 ettari di macchia mediterranea sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda.

Gli ospiti possono scegliere tra 76 camere, di cui 8 junior suite e 20 suite, tutte con vista sul mare o sui giardini di macchia mediterranea. Ogni ambiente è un omaggio allo spirito del luogo e alle tradizioni dell’isola: architetture, materiali e tessuti sposano la natura selvaggia della Gallura, ricreando le atmosfere che hanno reso celebre la Costa Smeralda nel mondo.

Al centro del resort – il 7Pines ha aperto anche a Ibiza durante la scorsa estate – sorge la Pure Seven Spa: 800 mq di puro benessere con 5 cabine per trattamenti anche di coppia, area relax, bagno turco, stanza del ghiaccio e uno spazio per il percorso Kneipp.

Grande attenzione è dedicata all’offerta enogastronomica che punta a valorizzare le eccellenze territoriali e le sinergie con i produttori dell’isola. Gli ospiti potranno scegliere tra 3 ristoranti e 3 bar.

«È un privilegio unire le forze con il Gruppo 12.18. per l’apertura del 7Pines Resort Sardinia, che entrerà a far parte del portfolio Destination by Hyatt – ha commentato Felicity Black-Roberts, vice presidente dello sviluppo in Europa di Hyatt – Stabiliamo rapporti di grande sinergia con i proprietari delle strutture di lusso presenti in location uniche e di valore per i nostri ospiti e per i soci di World of Hyatt. Il 7Pines Resort Sardinia è stato progettato in armonia con l’ambiente e riflette l’impegno del marchio Destination by Hyatt di incarnare lo spirito di ogni luogo».