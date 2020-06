Human Touch, nasce la startup antifrode per alberghi e resort

Si chiama Human Touch ed è una startup tutta italiana per prevenire le frodi nei pagamenti di servizi extra in alberghi e resort, divenuta oggi ancor più appetibile con le regole anti-Covid del distanziamento sociale.

Il nuovo protocollo ideato da due ragazzi milanesi, Morris Soued e Matteo Colucci, si integra con i sistemi informatici delle strutture ricettive (hotel, villaggi turistici, etc…) e si basa sul riconoscimento facciale per l’addebito di tutti i costi extra dei clienti, garantendo il distanziamento sociale e, al tempo stesso, il rispetto della privacy.

L’idea è nata in Italia per il mercato italiano ma, come spesso succede, per intoppi burocratici imposti dalle recenti normative sulla privacy, ha trovato fortuna a Dubai, negli Emirati Arabi.

Nel presentare la loro azienda alla manifestazione fieristica più importante del settore lo scorso novembre (Hitec Dubai) numerosi resort e catene alberghiere operanti tra il Medio Oriente e il Sud est asiatico hanno manifestato interesse per questo strumento che risulta efficace per la contabilità delle strutture ricettive e della ristorazione in genere.

A seguito di questa evoluzione, la startup italiana ha ottenuto la partnership ufficiale di Oracle consentendo così la integrabilità del sistema Human Touch con i sistemi di gestione alberghiera del colosso americano.

Ora rilancia sul mercato alberghiero italiano una soluzione in grado di dare garanzie antifrode a hotel e resort, con il plus della sicurezza sanitaria imposta dall’emergenza del coronavirus.