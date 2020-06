Human Company riapre tutte le sue strutture open air

Human Company è pronta a inaugurare la stagione di tutte le sue strutture all’aria aperta. La prima ad aprire i battenti è stata il Jolly Camping in Town a Venezia, seguita dagli altri due campeggi urbani di Firenze e Roma.

Entro il 25 giugno il portafoglio open air sarà praticamente al completo, e tutto sarà pronto per accogliere gli ospiti in sicurezza e far vivere loro un’esperienza di viaggio sostenibile.

Human Company, proprio per fronteggiare il Covid-19, ha messo a punto un protocollo di sicurezza che, partendo da un importante processo di digitalizzazione, permette delle procedure codificate che intendono garantire il bello di essere in vacanza pur rispettando le rigide normative.

Tre le aree di intervento: formazione dello staff; servizio di pulizia e sanificazione di spazi comuni e unità abitative; accoglienza rivista in chiave digitale con checkin online prima dell’arrivo necessario per accedere al villaggio; accettazione in struttura drivethrough con firma elettronica e checkout presso il proprio alloggio.

L’offerta open air di Human Company, poi, diventa più digitale anche sul fronte della ristorazione, con il servizio click&collect prenotabile tramite app o sito web.