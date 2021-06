Human Company apre Montescudaio Village dopo un rinnovo multimilionario













Al debutto il nuovo Montescudaio Village targato Human Company: con un camping village alle porte dell’omonimo borgo in Val di Cecina salgono a nove le strutture open air del Gruppo in Italia, che rafforza la propria presenza in Toscana dove conta altri tre indirizzi: il Park Albartos Village a San Vincenzo (Li), il Norcenni Girasole Village nel Vandarno (Fi) e il Firenze Camping in Town alle porte del capoluogo toscano.

Rilevata nel 2019, la struttura è stata oggetto di un importante progetto di rinnovo e implementazione dei servizi esistenti per un investimento di circa 10 milioni di euro tra acquisizione e completa riqualificazione. Oggi Montescudaio Village comprende un’area di 9,5 ettari di open air village con 490 piazzole per camper, tende e case mobili e può arrivare a ospitare fino a 2.000 visitatori al giorno. A livello di servizi sono stati introdotti un nuovo parco acquatico, supermercato con take away e pool bar, info point e animazione. L’offerta di unità abitative è stata completamente rinnovata e ampliata e include ora proposte glamping, come la tenda safari, a cui si uniscono case mobili, tra cui le Greeny, unità abitative costruite secondo i principi della bio architettura. Il villaggio, che resterà aperto fino al 18 settembre, impiega uno staff di 64 dipendenti tra stagionali e fissi.

Immerso in un bosco di 17 ettari e a circa 4 km dalla spiaggia di Marina di Cecina, il nuovo villaggio si fa promotore di una vacanza sostenibile, che favorisce la non cementificazione del territorio con edifici e sistemazioni a impatto zero nel rispetto dell’ambiente naturale che la accoglie.

E Human Company ha in cantiere nuovi investimenti in Toscana, come spiega il presidente Claudio Cardini: «Nel 2022 sarà la volta del Sant’Albinia Village, sulla costa degli Etruschi: una struttura interamente dedicata ai bambini e sviluppata all’insegna dell’accessibilità, della sostenibilità ambientale e della biodiversità. Nel 2024 è prevista l’apertura del Cavriglia Sport Village, il primo Parco a tema interamente dedicato all’attività sportiva, professionistica e non, che sorgerà nel cuore del Valdarno Superiore».