Hubsolute porta in Italia Busreisen, rete dei bus operatore tedeschi

Hubsolute, sigla una collaborazione con Busreisen, organizzazione specializzata sul segmento dei bus operator di lingua tedesca che operatori tedeschi, austriaci e svizzero-tedeschi e permette loro di incontrare realtà come hotel, enti turistici nazionali e locali, ristoranti, luoghi e siti di interesse, agenzie di viaggi e altri player del comparto turistico, allo scopo di progettare itinerari venduti sui 3 mercati sopra citati.

Hubsolute, insieme a Busreisen, propone un calendario di workshop che metteranno in contatto diretto i bus operator “German speaking” con gli operatori/strutture e le attività presenti sul mercato italiano, così da sviluppare e incrementare itinerari di viaggio da un lato, e favorire l’aumento di business dall’altro.

Le tappe dei workshop in programma sono:

– Germania (Lipsia, Amburgo, Stoccarda, Lago di Costanza e Ingolstadt): 30 e 31 marzo, 13, 14 e 15 aprile

– Austria (Vienna, Graz e Linz): 27, 28 e 29 aprile

– Repubblica Ceca (Praga): 4 maggio

– Slovacchia (Bratislava): 5 maggio

– Slovenia (Lubiana): 6 maggio

– Palmanova: 15 maggio

– Germania (Baviera del sud, Pilsting e Wiesbaden): 6, 8 e 9 giugno.

«Questa è un’opportunità unica per i player turistici italiani per mettersi in contatto diretto con operatori tedeschi che, ogni anno, spostano significativi volumi di turisti che viaggiano su pullman – afferma Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute – Presenziando a una o più date, i partecipanti potranno incrementare i propri volumi di business. La nostra agenzia è l’unica in Italia a offrire un servizio di questo tipo, realizzato e implementato grazie alla forte e capillare rete di contatti che il nostro team ha sviluppato nel corso degli anni».