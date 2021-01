Hr Hotels e Resort, il nuovo brand di Master Group

Nel tempo più buio di tutta la storia dell’industria turistica, Master Group Tour Operator rilancia e si proietta a nuove sfide. L’ultima? Si chiama Hr Hotels e Resort, «società di gestione alberghiera nata dalla sinergia e dalla capacità imprenditoriale di due famiglie che provenendo da esperienze diversificate in ambito turistico hanno colto l’opportunità di avviare insieme un progetto aziendale ambizioso e di ampie vedute», ha dichiarato il general manager Lino Cangemi, comunicando l’entrata a pieno regime nella gestione operativa della società di La Conchiglia Suites & Spa, prestigioso 4 stelle a Capo Vaticano.

«Abbiamo una gran smania di ripartire e desideriamo farlo trasmettendo al mercato un messaggio di fiducia e stabilità. Certamente non possiamo nascondere le serie difficoltà riscontrate per traghettare l’azienda a tempi migliori, non dimenticheremo facilmente le immagini di aeroporti vuoti, città deserte, fiumi di cancellazioni, comunicazioni angoscianti e preoccupazioni dei nostri partner, ma siamo altresì certi che il futuro sarà ricco di successi e vittorie», ha concluso Cangemi.