House boat, il trend dell’estate al Salone Nautico di Venezia













Prende piede in Italia lo static charter nella nautica con le house boat. Letyourboat è stato protagonista al Salone Nautico di Venezia durante la tavola rotonda “La nautica per tutti” organizzata da Risposte Turismo, a cui hanno partecipato Assomarinas, Confindustria Nautica, Fvg Marinas e Rina.

Si è discusso delle nuove prospettive della blue economy che passano proprio dallo static charter. Il portale Letyourboat, fondato da Walter Vassallo, mette in contatto chi possiede una barca con i turisti in cerca di bed&boat, il noleggio barca all’ormeggio, ovvero lo static charter.

La proposta è una nuova formula ricettiva che rende accessibile la nautica a tutti: dormire e fare colazione in barca, rimanendo in Marina, con la possibilità di aggiungere esperienze o tour nel territorio circostante: degustazioni, attività sportive e culturali.

«Un modello di business che può essere un circolo virtuoso – afferma Vassallo – Letyourboat crea un allargamento della domanda nella blue economy che ha ancora un forte potenziale inespresso avvicinando alla nautica un più ampio pubblico e destagionalizzando il settore. Occorre sempre più lavorare con i Marina affinché sappiano rinnovarsi nell’accoglienza».

Tra i prodotti di eccellenza dello static charter ci sono le house boat. In Italia si tratta di una formula ancora non diffusa, ma sembra che il 2021 registri un trend in fortissima ascesa per questa nicchia del mercato turistico. L’offerta di house boat all’ormeggio è molto ampia: si possono trovare a Cagliari, a Rimini, a Lignano Sabbiadoro, a Lisbona.

Le case galleggianti all’ormeggio si trovano in aree dedicate del Marina e hanno a disposizione una serie di servizi che trasformano il soggiorno nella località di mare in un’accoglienza da resort a 5 stelle sull’acqua. Si può noleggiare biciclette, partire per tour nei dintorni, accedere a servizi dedicati. Sono considerate vere suite sull’acqua dotate di ogni comfort e ultratecnologiche, come i migliori yacht.