HotelReload 4.0, intelligenza artificiale al servizio di albergatori e ospiti

Si chiama HotelReload 4.0 ed è il nuovo strumento a disposizione di albergatori e ospiti messo a punto da HotelNerds di EasyConsulting in linea con le nuove esigenze dell’hôtellerie. Flessibilità, personalizzazione e soggiorni esperienziali sono le tendenze del turismo post pandemico e l’ospite di oggi e di domani predilige un’offerta flessibile ma, soprattutto, pretende una maggiore autonomia nel personalizzare o, addirittura, creare le proprie esperienze di soggiorno. Ed è su questi elementi che HotelNerds ha basato lo sviluppo di HotelReload 4.0, una suite di prodotti in grado di traghettare il settore della ricettività verso un nuovo modello di ospitalità, sfruttando in molteplici modi l’intelligenza artificiale e garantendo all’ospite un altissimo livello di interazione.

«È bene precisare, però, che non si tratta del solito mix, sito internet, booking engine e “pacchetto di advertising usa e getta – spiega Fabrizio Zezza, ceo di HotelNerds – Perché HotelReload 4.0 è una suite in grado di soddisfare le molteplici necessità dell’ospite dandogli la possibilità di personalizzare o creare autonomamente la sua esperienza di viaggio».

Il team di Hotelnerds, con Davide Carosi, project manager officer e Giorgio Tirella, source engine organizer, è al lavoro da mesi per cogliere tutte le necessità degli albergatori e degli ospiti, come spiega nel dettaglio Francesco Desideri, cmo di HotelNerds: «HotelReload permette di avere strumenti straordinari tanto semplici quanto efficienti. Qualche esempio? Un sito internet che si auto ottimizza per ottenere una seo migliore, un booking engine che interpreta il comportamento dell’ospite per proporre in tempo reale la soluzione più adeguata, e ancora un virtual concierge che propone un’esperienza di viaggio completamente tailor made, personalizzabile dall’ospite prima o durante il soggiorno con richieste di specifici servizi come quelli ristorativi, congressuali o Spa. Non manca poi la gestione della visibilità che, sempre attraverso l’intelligenza artificiale, aiuta a distribuire dinamicamente gli investimenti Ppc (pay per click) o meta search e ottenere sempre un “return of investment” (Roi) più alto. Chiaramente tutta questa innovazione necessita di formazione adeguata, per questo il nostro team segue costantemente la struttura ricettiva nel suo percorso di digitalizzazione aiutandola a sfruttare anche le risorse messe in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)».

HotelReload 4.0 sarà presentato presso lo stand di HotelNerds by EasyConsulting all’Albergatore Day 2022 che si terrà a Roma il prossimo 14 Aprile, al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa; ma una demo in anticipo è sul sito di Solutions.HotelNerds.it.