HotelNerds lancia le prenotazioni ad alto coefficiente esperienziale

Prenotazioni ad alto coefficiente esperenziale: è questa la novità di fondo dei tre prodotti che HotelNerds by Easyconsulting presenterà alla kermesse di Rimini. Si tratta di A.I. Sell, EPleasure, HotelEasyReservations, tre strumenti perfettamente integrabili tra loro che promettono di moltiplicare il coefficiente esperienziale di qualunque funnel di vendita.

«La personalizzazione in chiave esperienziale è il fattore vincente che permette di sottrarre una struttura ricettiva dalla competizione del prezzo – spiega Fabrizio Zezza, ceo di HotelNerds – E offrire esperienze autentiche e pacchetti costruiti attorno a esse, permette di spostare l’attenzione sul valore anziché sul prezzo, aprendo la strada all’importanza di comunicare e vendere nella maniera più chiara, semplice e sicura possibile».

Innovazioni targate HotelNerds che verranno presentate a Rimini: l’11 ottobre alle ore 17, presso la Sala dell’Orologio del Palacongressi di Rimini dove si svolgerà l’Hospitality Day: «Una supervised machine learning semplice, ma tremendamente efficace, in grado di automatizzare il processo di vendita riducendo al minimo il tasso di abbandono del sito», evidenzia Francesco Desideri, cmo di HotelNerds».

La settimana di novità non termina però con l’Hospitality Day, ma si estende all’altro grande evento di portata nazionale, Ttg Travel Experience, dal 12 al 14 ottobre a Rimini Fiera, dove HotelNerds vestirà i panni della community online, mettendo da parte il suo ruolo di partner tecnologico per ricoprire quello di intervistatore e ricercatore dei fenomeni in un mercato in continua evoluzione.