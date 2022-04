Hôtellerie, una piattaforma hi-tech per SiteMinder













Nuova piattaforma di ultima generazione per SiteMinder, per offrire agli hotel un’esperienza più semplice e intuitiva nell’era post Covid e porli al centro del proprio ecosistema.

Con questo ulteriore step, per oltre un milione di strutture ricettive nel mondo si apre la strada verso un cambiamento di paradigma che SiteMinder identifica come “omnifying hotel technology”, ossia un nuovo sistema per uniformare la tecnologia alberghiera.

«L’omnifying hotel technology della piattaforma di ultima generazione di SiteMinder si pone l’obiettivo di democratizzare l’ecosistema tecnologico degli alberghi e renderlo più universale mettendo gli hotel al centro – ha dichiarato Sankar Narayan, ceo e amministratore delegato di SiteMinder – Non stiamo parlando di mettere insieme prodotti diversi, qui si tratta di permettere al settore alberghiero globale di accedere ai benefici che derivano dall’unione di piattaforme ed ecosistemi».

«Già altri settori, come il retail e le banche, hanno intrapreso la strada dell’omnifying technology e i brand di queste industry hanno guidato l’evoluzione degli utenti e hanno definito nuove aspettative in termini di esperienze d’acquisto per i consumatori. Queste aspettative le ritroviamo anche negli ospiti degli hotel: disponibilità 24/7, convenienza e personalizzazione. Ecco perché anche il settore alberghiero globale deve abbracciare questo stesso cambiamento», ha aggiunto.

Con il lancio della nuova piattaforma SiteMinder persegue l’obiettivo di aprire le porte del commercio online al settore dell’accoglienza alberghiera. Un processo che SiteMinder ha avviato da tempo standardizzando la user experience dei propri prodotti, aggiornando gli standard di sicurezza della sua tecnologia, semplificando i login e migliorando la funzione di supporto integrata per gli utenti.