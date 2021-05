Hôtellerie, si consolida l’accordo tra MyForecast e HotelPerfomance













Consolidamento della partnership tra le due società di hotel management, MyForecast-HotelPerfomance, grazie all’aumento di strutture ricettive che si avvalgono di questo team che amplifica il valore dell’offerta dedicata al settore dell’ospitalità. Una collaborazione nata da una visione comune e dalla volontà delle due società di diventare il principale riferimento in Italia nel campo della tecnologia e della consulenza alberghiera e della formazione, in Italia e all’estero.

In particolare, questa partnership punta allo sviluppo di tecnologia revenue, alla consulenza professionale per aziende turistico alberghiere ed extra alberghiere, indipendenti e di brand in una combinazione unica sul territorio per offrire un importante vantaggio competitivo ai rispettivi clienti e partner attuali e futuri.

«Crediamo che MyForecast sia, ormai, un software realmente indispensabile per l’analisi e la gestione delle strategie tariffarie – afferma Emanuele Nardin, Ceo di HotelPerformance – perciò abbiamo deciso di unire la nostra competenza alla potenza tecnologica di MyForecast, contribuendo allo sviluppo e unendo i know-how al fine di creare opportunità per le strutture ricettive e i revenue manager, in particolare Italiani».

«Le strategie di partnership trasversali sono quelle che hanno sempre permesso, in periodi economici complessi della storia, grandi evoluzioni e risultati – aggiunge Vito D’Amico , ceo & founder MyForecast – È proprio questo l’obiettivo dell’accordo tra MyForecast e HotelPerformance: digitalizzare i processi di Revenue Management per ottimizzare tutte le attività di forecasting e automatizzare le strategie tariffarie senza mai perdere il controllo. Se ieri pensare al futuro era un plus oggi è diventato fondamentale».