Hôtellerie, Panos Almyrantis eletto presidente Ehma













Panos Almyrantis, general manager dell’Hotel Grand Hyatt Hotel Athens è il nuovo presidente Ehma – European Hotel Managers Association. Eletto in occasione della 48ª Assemblea Generale annuale, tenutasi a Lugano dal 18 al 20 marzo, il gm rimarrà in carica per tre anni dal 2022 al 2024, e lavorerà con il nuovo Comitato Esecutivo, composto dai presidenti Pawel Lewtak e Stephan Stokkermans e dal tesoriere Giuseppe Mariano.

«Sono onorato di essere stato eletto dai più importanti direttori d’albergo europei – commenta Panos Almyrantis – farò del mio meglio per far prosperare l’Ehma e mi impegnerò affinché i soci possano continuare a condividere esperienze e conoscenze. Intendo promuovere l’ampliamento di un networking diversificato basato sui nostri valori fondamentali di integrità, lealtà e fiducia per raggiungere l’obiettivo di essere l’Associazione preferita dai general manager e rappresentare gli hotel più prestigiosi d’Europa».

Panos Almyrantis, 49 anni, ha una grande esperienza sul campo nella direzione di hotel e resort di lusso e si è distinto sia sul piano vendite che operativo in Grecia e a livello internazionale. Il suo stile gestionale efficace e proattivo, unito ad un impulso imprenditoriale, hanno incrementato i ricavi, la quota di mercato e la performance dei profitti nelle diverse aziende in cui ha operato. Attualmente è alla guida del Grand Hyatt Hotel Athens.