Hôtellerie, Icon Collection assume per la stagione 2022













Icon Collection apre il 2022 con nuove opportunità di lavoro nel settore dell’accoglienza turistica di lusso per le due principali strutture del Gruppo Ficcanterri: il The Sense Experience Resort di Follonica e il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona.

Diverse posizioni aperte per la stagione 2022: dall’hr director all’hse manager e all’implementation manager, figura dedicata a trasferire alle strutture la visione di prodotto/servizio di gruppo; ma anche chef de rang, commis di cucina e di sala, hostess di ristorante, personale di reception per un totale di circa 300 posti di lavoro.

L’azienda fisserà obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021. Alcuni dei contratti a tempo determinato partiranno dall’inizio dell’anno, a seconda del ruolo ricoperto all’interno della struttura ricettiva, così da far trovare agli ospiti una struttura già pronta e accogliente.

I requisiti fondamentali richiesti per candidarsi sono professionalità, esperienza e voglia di mettersi in gioco in un nuovo contesto per la propria crescita personale e professionale in un ambiente giovane e dinamico. Ci si può candidare direttamente attraverso i siti delle due strutture.

«L’accoglienza è un concetto ampio che deve necessariamente tener presente la cura di ogni particolare – dice Federico Ficcanterri, presidente di Icon Collection – L’obiettivo per le nostre strutture e in particolare per il The Sense Experience Resort e per il Park Hotel Marinetta è di far vivere agli ospiti un’esperienza sensoriale unica che regali sensazioni indimenticabili, per questo stiamo cercando numerose figure professionali qualificate anche nuove che assecondino tutte le esigenze dell’ospite affinchè si possa sentire nel comfort di casa ma circondato dal lusso e da tante attenzioni in più. Non è quindi l’ospite che si deve adattare alla struttura, ma la struttura che si declina in base agli ospiti».

Icon utilizza tecniche di management avanzato dal revenue al booking, dalla ristorazione al controllo di gestione. Fornisce servizi alle quattro strutture del Gruppo e si occupa inoltre di organizzazione, comunicazione e innovazione per le strutture, con la sostenibilità come chiave strategica: acqua desalinata del mare per i sanitari e l’irrigazione al The Sense Experience Resort immerso nella natura, 450 ulivi all’Antico Podere San Francesco che forniscono olio biologico alle strutture, pannelli solari e per l’energia e colonnine per la mobilità elettrica in tutte e quattro le realtà.

Nel frattempo l’azienda del Gruppo Ficcanterri guarda al futuro e a nuovi progetti come la ricerca di ulteriori strutture da acquisire nei prossimi mesi soprattutto nelle città d’arte e la ristrutturazione e il riposizionamento del Park Hotel Marinetta, che è stato affidato allo studio Noa di Bolzano per il rebranding con l’obiettivo di diventare uno dei più importanti family resort d Italia. Successivamente anche le altre strutture saranno oggetto di importanti investimenti: l’Antico Podere San Francesco a Vada sarà oggetto di un riposizionamento importante perché verranno costruite 11 unità abitative che andranno ad aggiungersi a quelle già esistenti, e una piscina bio-lago destinata alle coppie in aggiunta a quella già esistente dedicata alle famiglie: da agriturismo diventerà un light resort. Inoltre, verranno fatti interventi al Borgo Verde che verrà indirizzato maggiormente verso le famiglie e infine al The Sense Experience Resort si prevede la costruzione di una nuova Spa e altre 30 suite.

Il progetto complessivo è di unificare le quattro strutture sotto il brand “The Sense Experience Collection”.