Hotelbeds, via ai webinar Travel Talk sulle sfide del post Covid

Hotelbeds lancia la serie di webinar “Travel Talk”, appuntamenti mensili gratuiti con approfondimenti sulle sfide legate all’emergenza Covid-19 che l’industria del turismo sta affrontando, con consigli per identificare e mettere in atto strategie per il recupero.

Ogni mese Hotelbeds ospiterà un Travel Talk, con un panel di esperti del settore come albergatori, buyer, tour operator, compagnie aeree. La prima sessione si svolgerà il 18 giugno e l’argomento sarà “Come si viaggia verso il recupero?”.

Paul Anthony, commercial excellence and global partnerships sourcing director di Hotelbeds modererà l’incontro e sarà accompagnato da: Maribel Rodríguez, senior vice president del World Travel & Tourism Council (Wttc); Michael Savage, director di American Airlines Vacations; Cheryl Williams, regional vice president di Alohilani Resort Waikiki Beach and Highgate Hawaii.

«Abbiamo lavorato duramente dietro le quinte per aiutare i nostri partner a rispondere alle sfide del Covid-19 – commenta Gareth Matthews, director of marketing & communications di Hotelbeds – Ma abbiamo ritenuto che la combinazione della conoscenza del settore e del portfolio globale di partner leader ci mettesse in una posizione unica per produrre approfondimenti e consigli significativi. E uno dei modi più appropriati mostrarlo è attraverso un programma di webinar gratuiti. Attendiamo grandi ospiti sia per questa prima edizione che per i futuri webinar».