Hotelbeds sigla una partnership con NexusTours

Hotelbeds ha siglato un accordo con NexusTours, destination management company che opera nei Caraibi e nel Centro e Nordamerica.

Questa partnership strategica intende consentire a Nexus di accedere agli oltre 60mila travel trade buyer di Hotelbeds, tra t.o., compagnie aeree e agenzie di viaggi. Allo stesso tempo, i clienti Hotelbeds avranno accesso al portfolio di una delle dmc più importanti di Messico e Repubblica Dominicana, con servizi di trasferimento condivisi, privati ​​e di lusso da tutti gli aeroporti e porti, oltre 5mila escursioni e un customer care dedicato.

Javier Arévalo, managing director of the beyond the bed portfolio Hotelbeds, ha commentato: «Durante questo periodo difficile, sociale ed economico, del settore dei viaggi, abbiamo collaborato con NexusTours per rendere questa alleanza una realtà».

«Siamo molto orgogliosi di collaborare insieme, combinando l’esperienza locale di NexusTours con la portata della distribuzione globale di Hotelbeds, contribuendo così ad accelerare il rilancio di Messico e Repubblica Dominicana come destinazioni principali», ha concluso Arévalo.