Hotelbeds sceglie Bertrand Sava alla guida del retail













Bertrand Sava è il nuovo general manager per il retail di Hotelbeds. Una nomina che sottolinea l’impegno dell’azienda nel voler sviluppare ulteriormente il comparto, consolidando i progressi degli ultimi due anni in termini di digitalizzazione, attenzione al cliente e al territorio, in una rete che ha raggiunto quota 60mila clienti del trade.

Il nuovo manager, di origine francese, arriva in Hotelbeds da una delle principali aziende di pagamenti, Worldline Global, portando con sé un importante carico di esperienza in tecnologia e servizi.

«Bertrand ci raggiunge in un momento clou della nostra azienda, quello in cui vogliamo fare il passaggio ad un livello superiore, grazie alla professionalità dei nostri team nel fornire prodotti altamente personalizzati e digitalizzati – ha detto Carlos Muñoz, chief commercial officer di Hotelbeds – Siamo certi che l’arrivo di Bertrand, insieme alla sua squadra dedicata esclusivamente al retail, sia un’ottima notizia per i nostri clienti ma anche per gli hotel partner che avranno grossi vantaggi dal nostro sviluppo».

Una new entry nel momento in cui un nuovo fermento sta caratterizzando la ripresa del settore dopo due anni di pandemia. Una sfida che auguriamo al nuovo manager di vincere al meglio.