Hotelbeds premiata ai Qm Award in Turchia













Per il secondo anno consecutivo Hotelbeds vince quello che è considerato “l’Oscar dell’industria turistica della Turchia”, i Quality Management Awards, nella categoria “Best Managed Global Sourcing and Distribution Technology”. La premiazione, tenutasi a Palma in Spagna lo scorso 11 giugno, ha ospitato numerose compagnie turistiche da tutto il mondo, che si sono riunite per conoscere i nomi dei vincitori nelle dieci categorie annunciate.

Da più di dieci anni ormai, i Qm Award hanno premiato e dato riconoscimento a numerose figure dell’industria, tra cui professionisti del turismo, agli investitori e agli investimenti, regioni, t.o., agenzie di viaggi, istituzioni, prestatori d’opera e iniziative private della Turchia, rendendolo il premio più inclusivo nel suo genere del Paese.

Arzu Harley, il regional manager di Hotelbeds in Turchia, ha rappresentato la compagnia ai Qm e ha ritirato il premio ricevuto dicendo: «Siamo lieti di ricevere questo onore per il secondo anno consecutivo. La nostra linea di business in Turchia sta attraversando uno dei suoi momenti migliori e siamo impegnati nel continuare con questo slancio per espandere ulteriormente il nostro brand. Siamo anche molto fieri di continuare a supportare i nostri partner e clienti nella loro crescita, perché noi di Hotelbeds crediamo che se i nostri clienti crescono, lo facciamo anche noi».