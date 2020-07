Hotelbeds, partnership strategica con Louvre Hotels Group

Hotelbeds ha stretto una partnership strategica con il Louvre Hotels Group, uno dei maggiori player nel settore alberghiero mondiale.

L’accordo rafforzerà ulteriormente la diffusione del Louvre attraverso la rete di Hotelbeds, composta da oltre 60mila acquirenti di viaggi in 140 mercati di provenienza, tra cui compagnie aeree, sistemi di rimborso punti, agenzie di viaggi al dettaglio e tour operator.

Allo stesso tempo, i clienti di Hotelbeds potranno accedere a tariffe preferenziali e disponibilità da tutto il portafoglio di Louvre Hotels Group: oltre 1.500 hotel in tutto il mondo e oltre 100mila camere disponibili.

I partner avranno accesso al portafoglio completo di sei marchi del Louvre, da uno a cinque stelle, tra cui: Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Direct, Tulip Inn, Golden Tulip e Royal Tulip.

Nell’ambito dell’accordo, Louvre Hotels Group distribuirà le sue camere d’albergo attraverso i due principali canali di vendita Hotelbeds: vendita all’ingrosso con il marchio Hotelbeds e vendita al dettaglio con il marchio Bedsonline, che si rivolge alle agenzie di viaggi al dettaglio.

Mark Redmond, head of global chains di Hotelbeds, ha commentato: «Siamo lieti di firmare una partnership privilegiata con Louvre Hotels Group, un importante player nel settore dell’ospitalità globale con un grande portafoglio che comprende 1.500 hotel in 54 paesi. Adesso che le restrizioni sui viaggi cominciano ad allentare, sono certo che i nostri 60mila clienti di travel trade saranno molto entusiasti di avere accesso a tariffe speciali e disponibilità in tutte le strutture del Louvre».

Gli fa eco Olivier Daurat, vp sales and distribution di Louvre Hotels Group: «Questa alleanza è molto importante per noi perché grazie a Hotelbeds possiamo avere accesso a uno dei più grandi sistemi di prenotazione».

Louvre Hotels Group è di proprietà di Jin Jiang International Holdings Co. Ltd., uno dei principali conglomerati turistici e di viaggio della Cina e il secondo gruppo alberghiero più grande del mondo.