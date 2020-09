Hotelbeds partner strategico per la ripartenza turistica di Ginevra

Hotelbeds, tra i principali player dell’online alberghiero a livello internazionale, ha siglato un accordo con il Geneva Tourism Board per rafforzare il dialogo operativo con i partner commerciali (operatori e agenzie di viaggio) e incentivare così gli arrivi turistici in città nella delicata stagione autunnale.

Hotelbeds lavorerà con il team dell’Ente per il turismo di Ginevra per un recupero delle perfomance fino alla fine di ottobre. L’obiettivo della partnership è finalizzato dunque ad una migliore commercializzazione della destinazione Ginevra attraverso l’operato di Hotelbeds migliorando così sia i pernottamenti complessivi che i conseguenti ricavi derivanti dal maggior volume dei pernottamenti.

Dal canto suo Hotelbeds motiverà il proprio team per allestire sulla propria piattaforma alcune tariffe promozionali speciali e offerte esclusive su hotel e attività che supportano specificamente questa campagna. Inoltre, Hotelbeds introdurrà iniziative come il lancio di una landing page dedicata a Ginevra in modo che i clienti di tutto il mondo possano accedere facilmente alle migliori offerte in città, e la realizzazione di newsletter sponsorizzate su misura. A completare la partnership verrà anche organizzato un webinar dedicato alla promozione della destinazione.

Attraverso tale accordo Ginevra beneficerà di una promozione mirata agli oltre 60.000 acquirenti di viaggi B2B – inclusi agenti di viaggio al dettaglio, tour operator, compagnie aeree e clienti che lavorano con Hotelbeds in oltre 140 mercati di origine a livello globale.

Per Gareth Matthews, Direttore marketing e comunicazione di Hotelbeds, afferma: «Per la riuscita di questa collaborazione con il Geneva Tourism Board, ci concentreremo sui mercati di origine più rilevanti in Europa per i prossimi mesi, con l’obiettivo di generare prenotazioni incrementali di alto valore nella città svizzera, che aumenteranno non solo i pernottamenti, ma anche il rendimento delle entrate».