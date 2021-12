Hotelbeds partecipa alla campagna Green Button di Tourism Ireland













Nuova partnership tra Tourism Ireland e la bed bank Hotelbeds: la bed bank si unisce infatti alla campagna Green Button, la più grande nella storia di Tourism Ireland, per promuovere la destinazione tra la rete dei propri consulenti di viaggi in Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Al network di agenti di viaggi, verranno proposte tariffe promozionali esclusive nella destinazione, e Hotelbeds espanderà ulteriormente il proprio portafoglio di hotel.

«Noi di Tourism Ireland siamo lieti, ancora una volta, di lavorare con Hotelbeds eseguendo campagne nei nostri mercati chiave, generando prenotazioni alberghiere – ha affermato David Boyce, head of new and emerging markets presso Tourism Ireland – Questa campagna sta operando in tandem con la nostra vasta campagna pubblicitaria di sensibilizzazione dei consumatori Green Button. Non vediamo l’ora di vedere gli entusiasmanti risultati, e di vedere fiorire le opportunità per l’intero settore turistico in tutta l’isola d’Irlanda».

Joseph Sheller, head of global destination marketing di hotelbeds, ha aggiunto che: «La firma di questa nuova partnership con Tourism Ireland rafforza la nostra presenza sul mercato e supporta l’eccellente lavoro che il nostro team di sourcing sta svolgendo nell’area. Apprezziamo molto la fiducia nella scelta di noi come partner chiave nella campagna Green Button per promuovere l’Irlanda in quattro mercati chiave e per generare ulteriori prenotazioni. Tourism Ireland sta facendo un lavoro straordinario in questo periodo di ripresa e noi di Hotelbeds ci impegniamo tutti a promuovere la destinazione a un vasto pubblico B2B».

Fino alla fine di gennaio, la campagna sarà promossa attraverso i due principali canali di distribuzione della bed bank, ovvero Hotelbeds e Bedsonline (per i consulenti di viaggio al dettaglio), alla sua rete di consulenti di viaggio in Germania, Spagna, Regno Unito e gli Stati Uniti.