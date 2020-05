Hotelbeds, ora il programma di volontariato aziendale è virtuale

Hotelbeds ha lanciato la versione virtuale del suo attuale programma di volontariato aziendale, per aiutare le persone più vulnerabili durante la pandemia da coronavirus.

Il nuovo programma online sostituisce temporaneamente le attività di volontariato di Hotelbeds che sono state annullate o rinviate a causa del Covid. L’iniziativa incoraggia la forza lavoro globale dell’azienda a partecipare attivamente alle opportunità di volontariato in tutto il mondo – tra cui Spagna, Stati Uniti, Messico e altri paesi – durante la pandemia, fornendo contributi significativi alle persone più colpite dal virus.

Tutte le attività sono svolte in remoto per garantire la sicurezza dei dipendenti di Hotelbeds e includono oltre 30 opportunità di volontariato come aiutare gli anziani, intrattenere i bambini e condividere competenze cruciali con le Ong.

Esempi di alcune attività già intraprese includono: telefonate e lettere alle vittime di Covid negli ospedali, a supporto del Maiorca Fam per tradurre il suo rapporto annuale dallo spagnolo all’inglese; e guidare gli utenti non vedenti o ipovedenti attraverso Be my eyes, un’app gratuita che collega persone non vedenti e ipovedenti a volontari ipovedenti attraverso una videochiamata dal vivo.

«Restituire alla nostra comunità è sempre stato al centro della cultura di Hotelbeds e ora siamo più che mai necessari. Con così tanti esempi stimolanti di lavoro a distanza e comunità che abbracciano metodi digitali per riunire le persone, siamo stati determinati a trovare un modo per spostare il nostro attuale programma di volontariato aziendale nella sfera virtuale», ha affermato Teresa Laso, responsabile della sostenibilità aziendale.

Il programma di volontariato aziendale di Hotelbeds è stato lanciato due anni fa nelle principali sedi aziendali di tutto il mondo, compresa la sede centrale a Palma di Maiorca, oltre a uffici a Orlando, Singapore, Bangkok, Cancun, Dubai, Londra, Pechino, Shanghai, Tokyo, Nuova Delhi.