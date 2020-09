Hotelbeds nomina Simon Matthews come technology & pm director

Hotelbeds ha annunciato l’assunzione di Simon Matthews come technology & product management director. Oltre al suo nuovo ruolo, Matthews diventerà anche un membro del Comitato Esecutivo dell’azienda.

La sua carriera abbraccia più di due decenni e include i ruoli di head of software engineering per Sky e cto per Cerillion Technologies, una società specializzata in software aziendale on-premise, mobile e SaaS per molteplici settori tra cui telecomunicazioni, media, energia e servizi finanziari.

«È per me un grande piacere confermare che Simon Matthews si unirà a noi come nostro direttore per la tecnologia e la gestione dei prodotti. Entrambe le aree sono sempre state al centro della nostra azienda grazie alla nostra esperienza nel guidare l’innovazione, migliorare l’efficienza e sviluppare piattaforme e processi all’avanguardia che hanno contribuito a far diventare Hotelbeds la banca dei letti leader a livello mondiale», ha affermato Carlos Muñoz, amministratore delegato di Hotelbeds.

Gli fa eco Simon Matthews: «È un vero onore entrare a far parte di Hotelbeds per guidare le aree technology e product management. Insieme al mio nuovo team, non vedo l’ora di offrire un valore ancora maggiore a tutti i nostri partner ovunque in questo ambiente difficile e di aiutarli a riprendersi il più velocemente possibile».