Hotelbeds migliora la piattaforma di prenotazione con Google Cloud













Hotelbeds ha annunciato una partnership con Google Cloud per lo sviluppo del servizio della piattaforma tecnologica e dei server. In questo modo la bedbank può beneficiare di una riduzione, fino al 7%, dei tempi di risposta, contribuendo così ad aumentare i tassi di conversione.

In seguito all’accordo, i clienti Api di Hotelbeds – tour operator, catene di agenzie di viaggi al dettaglio, compagnie aeree e programmi di riscatto punti – beneficiano di una maggiore flessibilità, una maggior tempo di attività e affidabilità grazie all’architettura automatica delle piattaforme.

Ne frattempo, le 180mila strutture alberghiere che compongono il portafoglio di Hotelbeds traggono beneficio dal fatto che il loro prodotto viene messo a disposizione degli acquirenti del settore viaggi in modo più rapido e affidabile, aumentando così le prenotazioni internazionali.

«Un tempo di risposta sempre più rapido è una delle metriche più importanti per i nostri partner Api – e indirettamente per i nostri hotel e partner fornitori ausiliari che ne traggono vantaggio – e lo otteniamo con partner come Google Cloud , che ci offrono sicurezza e affidabilità su scala globale. Ora siamo in grado di distribuire i nostri carichi di lavoro a una velocità incredibilmente efficiente su Google Cloud, distribuendo l’infrastruttura come codice e la piattaforma come servizio, contribuendo così al recupero dei nostri partner ovunque», ha affermato Simon Matthews, cto di Hotelbeds.

«Siamo molto entusiasti di annunciare la nostra partnership con una delle principali società di tecnologia di viaggio in questo momento chiave in cui è imperativo aiutare il settore a riprendersi dall’impatto del Covid-19. Proprio come la gestione delle prenotazioni è diventata più complessa dal punto di vista operativo data la situazione attuale, siamo in grado di offrire a Hotelbeds e ai suoi partner una soluzione che riduce i costi e aiuta ad aumentare i ricavi riducendo i tempi di risposta», ha aggiunto Isaac Hernández, country manager di Google Cloud Spagna e Portogallo.