Hotelbeds, lo storico ceo Joan Vilà passa il timone a Nicolas Huss













La bedbank Hotelbeds ha un nuovo ceo: è il francese Nicolas Huss che proviene dal settore fintech ed è stato amministratore delegato di Ingenico e di Visa Europ. Huss prende il posto di Joan Vilà che ha guidato il Gruppo per oltre 30 anni e che ora resterà nella compagnia come azionista e in un ruolo non esecutivo nel cda.

Sotto la guida di Joan Vilà, Hotelbeds è passata da essere una dmc spagnola in una delle più grandi bedbank al mondo presente in 180 Paesi con un fatturato di oltre 6 miliardi di euro. «Mi ritiro dalla gestione ordinaria del business ma resterò nell’azienda, dopo 30 anni di enormi successi. Ora è il momento di cedere la guida del Gruppo – ha detto Vilà – Anche se questo avvicendamento era previsto per il 2020, la crisi dovuta alla pandemia mi ha convinto ad aspettare per aiutare la compagnia a navigare i questa difficile situazione per tutta l’industria turistica».

Ad oggi, però, Hotelbeds vede la ripresa del settore e ha stabilizzato la sua posizione finanziaria. Così Joan Vilà ha deciso che il momento è propizio per il cambio al vertice.

«Con la nomina di Huss, diamo il benvenuto a un ceo con una grande esperienza nei settori del B2b, dei viaggi e dei pagamenti e abbiamo molte aspettative per il contributo e la prospettiva che porterà nel nostro Gruppo e alla squadra esecutiva guidata dal chief operation officer, Carlos Muñoz, e dal chief financial officer, Andrés García-Tenorio».

«Ho grande stima dei tanti successi ottenuti da Joan e da Hotelbeds e ammiro il progetto di distribuzione Bedsoline, ovvero la creazione di una categoria totalmente nuova nel settore turistico – ha detto il nuovo ceo, Nicolas Huss –Insieme a Carlos Muñoz, Andrés García-Tenorio e a tutta la squadra dei manager siamo pronti a offrire una crescita e una rinnovata ripresa del settore insieme ai nostri partner, agli hotel e ai clienti».