Hotelbeds lancia Safe Stay, il filtro per le strutture con protocolli anti Covid

Hotelbeds ha annunciato il lancio di Safe Stay, nelle prossime settimane, per sostenere il recupero del settore dei viaggi. Si tratta di una categoria di filtri di distribuzione che consolida e visualizza nel processo di prenotazione i diversi protocolli e certificazioni Covid sulla salute e sicurezza che le aziende del settore dei viaggi, gli enti turistici e i gruppi di lobby hanno recentemente creato.

La categoria Safe Stay comprende sia alloggi che fornitori di servizi come trasferimenti, attività, parchi a tema e noleggio auto. Tutti i prodotti, elencati nella categoria, presenteranno un badge Safe Stay.

Tutti i partner che lavorano con Hotelbeds che hanno creato i propri protocolli Covid sulla salute e la sicurezza, sono idonei a includere le loro informazioni nella categoria di filtri e i partner degli hotel possono farlo direttamente tramite MaxiRoom, extranet dei partner di Hotelbeds.

Le certificazioni globali in materia di salute e sicurezza di partner della catena alberghiera come Accor, Radisson, Hyatt e Riu Hotels and Resorts, nonché organizzazioni come l’American Hotel & Lodging Association e Turismo de Portugal, verranno visualizzate nella categoria di filtri Safe Stay insieme a quelle di molte altre società e istituzioni.

Questa categoria sarà visibile come filtro sui motori di prenotazione di Hotelbeds e Bedsonline e le stesse informazioni saranno rese disponibili a tutti i client Api di Hotelbeds per la configurazione nei propri sistemi.

Tobias Thibaut, direttore Rischi, Conformità, Controllo interno e sostenibilità presso Hotelbeds, ha dichiarato: «Oggi più che mai, dobbiamo concentrarci sulla sicurezza e sul benessere degli ospiti durante la pandemia di coronavirus. Appena sarà disponibile la nostra categoria di filtri Soggiorno sicuro, risulterà uno strumento prezioso per i nostri partners quando prenotano un hotel per i loro clienti o altri prodotti accessori, dando loro maggiore fiducia e aiutando così il settore turistico a riprendersi più rapidamente

Questa notizia segue il recente annuncio che Hotelbeds ha sostenuto l’iniziativa “Viaggi sicuri” del World Travel & Tourism Council e sta lavorando per renderlo disponibile nel processo di distribuzione di Hotelbeds. Safe Travels crea protocolli di recupero globali – anche per gli hotel – per la pandemia di Covid, con l’aiuto di associazioni di settore, esperti sanitari e governi.