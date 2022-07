Hotelbeds lancia la sua nuova strategia ambientale













Hotelbeds, la banca letti alberghieri con un’offerta per oltre 300mila strutture, ha varato la sua nuova strategia ambientale che mira, come ha sottolineato il ceo, Nicolas Huss, «a portare la posizione di Hotelbeds su environmental, social e governance (Esg) a un livello superiore per rendere i viaggi nel mondo una forza dall’impatto positivo».

Huss spiega che «in veste di una delle principali società mondiali di tecnologia di viaggio, abbiamo l’opportunità di fare del turismo una forza positiva e contribuire a creare un futuro sostenibile. Ci impegniamo a sostenere e sviluppare il turismo verde e a continuare a ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni quotidiane e dei nostri uffici, supportando anche i nostri partner nel raggiungimento dei propri obiettivi Esg».

«Un’altra parte importante della nostra strategia – ha sottolineato il ceo – è assicurarci di guidare la nostra agenda Esg in primo piano, assicurando che i nostri dipendenti possano contribuire da soli alla creazione di una società più forte e più sana e sostenere le comunità locali a prosperare e progredire. Inoltre, il nostro programma di benessere, che è radicato nella nostra cultura, è uno degli strumenti chiave per supportare le nostre persone nel loro viaggio verso la felicità e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. E dal punto di vista della governance, sebbene sappiamo di avere più lavoro da fare, abbiamo ottenuto che il 50% del nostro team esecutivo sia composto da donne, riflettendo la nostra determinazione ad avere un posto di lavoro inclusivo e diversificato».

Tra le iniziative che Hotelbeds prevede di lanciare nel prossimo anno, in collaborazione con una serie di ong, c’è un progetto globale di riforestazione e uno schema di tutoraggio per piccole imprese o startup, in particolare quelle con un focus sui viaggi sostenibili. Hotelbeds prevede inoltre di sfruttare l’impegno dei suoi partner alberghieri per le questioni di sostenibilità, con filtri di prenotazione che identificano gli hotel che evitano, ad esempio, la plastica monouso o che offrono punti di ricarica elettrica per i veicoli, attingendo alla consapevolezza che questi requisiti stanno diventando sempre più importanti per i viaggiatori di oggi. E come parte del lancio della sua strategia più ampia, l’azienda ha anche annunciato ai suoi dipendenti un aumento del numero di ore di volontariato che corrisponderà, dimostrando la sua convinzione che i team di Hotelbeds sono appassionati di fare la differenza nelle comunità in cui vivono e lavorano.