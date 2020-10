Hotelbeds lancia il programma per il turismo sostenibile The Green Hotels

Nuova iniziativa di Hotelbeds, che sta lanciando Green Hotels, nuova iniziativa per identificare e promuovere alloggi sostenibili all’interno del suo portfolio alberghiero.

Sono già più di 15mila le strutture certificate che fanno parte del programma The Green Hotels disponibili da adesso a più di 60mila partner di acquisto di viaggi B2B in tutto il mondo.

Inoltre, Hotelbeds è diventata membro del Global Sustainable Tourism Council (Gstc), la principale autorità globale nella definizione e gestione di standard per viaggi e turismo sostenibili, con cui ha collaborato per realizzare questo progetto.

I criteri sono organizzati attorno a quattro temi principali: pianificazione efficace della sostenibilità, massimizzazione dei benefici sociali ed economici per la comunità locale, valorizzazione del patrimonio culturale e riduzione degli impatti negativi sull’ambiente.

Agenti di viaggi, tour operator, compagnie avranno a disposizione un nuovo filtro verde che includerà i dettagli delle certificazioni e dei tag delle offerte.

«In qualità di leader nel nostro settore, abbiamo la responsabilità di dimostrare ai nostri stakeholder che operiamo con un modello di business responsabile e trasparente e che prendiamo molto sul serio l’impatto ambientale abbiamo, accanto al nostro impegno per lo sviluppo economico e sociale in tutto il mondo – ha dichiarato Gareth Matthews, direttore marketing, comunicazione e csr di Hotelbeds – Questo nuovo progetto risponde alla domanda molto reale che già esiste tra molti viaggiatori attenti all’ambiente e forniremo strumenti semplici ed efficaci per i nostri clienti del settore viaggi per fare scelte verdi senza sforzo, guidando e accelerando il cambiamento».