Hotelbeds lancia il portale Api per integrare tutto il prodotto

È online il nuovo portale Api lanciato da Hotelbeds per APItude, la bedbank Api che consente ad agenzie di viaggi, tour operator, compagnie aeree e programmi di fidelizzazione di integrarsi direttamente con i 180mila alberghi e ancillary service della piattaforma. Il nuovo portale, prima di venire ufficialmente reso disponibile sul mercato, è passato attraverso una serie di beta test con alcuni selezionati clienti durante gli ultimi due mesi.

Grazie alla nuova release, oltre a una maggiore facilità d’uso da parte degli utenti, il portale Api può ora gestire fino a 14 miliardi di ricerche durante i periodi di punta. Inoltre, tra le nuove funzionalità presenti, ci sono una dashboard aggiornata in tempo reale, la possibilità di generare automaticamente i documenti relativi alle prenotazioni e una maggiore integrazione con le Api di Hotelbeds. In questo modo, gli utenti potranno ricevere in tempo reale suggerimenti e informazioni su quali strutture prenotare sulla base dei dati di mercato.

«Con i primi segnali di ripresa del mercato, è assolutamente indispensabile fornire ai nostri clienti i tool migliori e più efficienti, in modo da rendere l’intero processo più intuitivo e veloce», ha detto León Herce, global sales director di Hotelbeds.