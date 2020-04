Hotelbeds lancia Holidays for Heroes per chi è in prima linea contro il virus

Hotelbeds ha annunciato il lancio della campagna Holidays for Heroes, che offre sconti fino al 25% agli “eroi” in prima linea contro il Covid-19, per le prenotazioni effettuate tramite i canali selezionati del brand. Si potrà prenotare da metà maggio fino al 31 ottobre per arrivi fino alla fine dell’anno e tutte le tariffe saranno completamente rimborsabili.

Hotelbeds donerà inoltre 5 euro alla Croce Rossa Internazionale per ogni prenotazione. I fondi verranno utilizzati per programmi di assistenza alle persone vulnerabili nella lotta contro il virus.

Holidays for Heroes è nata per riconoscere gli sforzi di tutti quei professionisti in prima linea che stanno lavorando duramente per combattere la pandemia e lavoratori come professionisti della salute, forze di sicurezza, agricoltori, impiegati di supermercati e farmacie, addetti alle consegne, addetti alle pulizie, giornalisti. Hotelbeds sta attualmente lavorando per iscrivere un numero sempre maggiore di strutture al programma. Tutti gli hotel che attualmente collaborano con il brand possono partecipare offrendo sconti esclusivi agli “eroi”.

«Nonostante la situazione difficile in cui vivono molte persone in tutto il mondo, ci sono persone che stanno dando il meglio lavorando per la nostra sicurezza e benessere: professionisti della salute, forze dell’ordine, impiegati del supermercato e tanti altri – ha dichiarato León Herce, direttore vendite globali di Hotelbeds – Vogliamo ringraziarli nel modo che conosciamo meglio: aiutarli con una vacanza quando sarà il momento giusto. Queste tariffe esclusive saranno utili quando la pandemia sarà finita, ma danno la possibiltà di prenotare ora con tariffe rimborsabili».