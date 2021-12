Hotelbeds lancia Compass Pro per interpretare mercato e domanda













Arriva un nuovo strumento in casa Hotelbeds e la compagnia lo definisce il tool più potente rilasciato finora. Si tratta di Compass Pro, che arriva dopo che l’anno scorso era stato lanciato Compass per clienti web.

Il nuovo tool è diretto ai clienti Api e punta a fornire ai consulenti di viaggio tutti gli insight necessari a interpretare il mercato e la domanda.

«Attraverso un nuovo portale clienti web-based integrato in Hotelbeds.com, i nostri clienti Api avranno accesso a informazioni personalizzate e capillari basata su algoritmi all’avanguardia tagliati su misura per i loro business e strategia di distribuzione ed elaborati per fornire loro un reale vantaggio competitivo», commenta León Herce, core commercial director di Hotelbeds.

Sono tre gli asset su cui punta il nuovo tool. Innazitutto il portale permette ai clienti di avere il pieno controllo delle proprie opportunità, convertendo dati complessi in risultati facilmente interpretabili. In secondo luogo, potranno monitorare i progressi in tempo reale grazie anche a dashboard visuali per realizzare report. Infine, Hotelbeds punta sulla forza di uno strumento data-driven che permette di condividere dati e informazioni di mercato in maniera diretta con le adv clienti.