Hotelbeds, gli aggiornamenti su viaggi e Covid-19 su WhatsApp e Messenger

Hotelbeds ha sviluppato un servizio WhatsApp automatizzato e un servizio Messenger di Facebook per consentire ai partner di ricevere gli ultimi aggiornamenti sulle questioni operative relative a Covid-19.

Tra gli esempi di servizi disponibili tramite le app di messaggistica istantanea ci sono, tra gli altri, l’elenco aggiornato delle mete chiuse dai governi locali e le informazioni su come annullare e modificare le prenotazioni tramite la piattaforma di Hotelbeds.

Iscrivendosi ai servizi, inoltre, i partner di Hotelbeds possono porre domande tramite un menu interattivo con risposte automatizzate, richiedere risposte dai team operativi e iscriversi per ulteriori aggiornamenti.

Le informazioni disponibili tramite WhatsApp e Messenger completano il sito dedicato creato da Hotelbeds a metà marzo e aggiornato quotidianamente.

«Aggiornamenti operativi aggiornati al minuto sul coronavirus sono essenziali sia per i nostri clienti che per i partner dell’hotel in questi tempi difficili. Vorrei ringraziare il team per averlo sviluppato in tempi record», ha commentato Carlos Muñoz, amministratore delegato di Hotelbeds.