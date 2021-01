Hotelbeds estende la partnership con HotelRunner per il lungo raggio













Hotelbeds annuncia l’estensione della sua partnership con HotelRunner, piattaforma di gestione del canale di vendita e rete B2B per Ota e albergatori.

Dopo oltre sei anni di partnership, i 40.000 hotel e ostelli partner di HotelRunner in tutto il mondo continueranno ad avere accesso ai 60.000 buyer del portfolio di Hotelbeds, inclusi tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree e programmi di punti fedeltà da oltre 185 mercati.

Appena il lungo raggio ripartirà, i buyer di Hotelbeds forniranno ai partner di HotelRunner prenotazioni incrementali ad alto valore sui mercati internazionali, più difficili da raggiungere.

HotelRunner continuerà inoltre a fornire ai clienti di Hotelbeds l’accesso a importanti partner alberghieri a livello globale, con una copertura più ampia in Stati Uniti, Latam, Africa e sud est asiatico.

«Con questa estensione della partnership con HotelRunner, Hotelbeds ha l’opportunità molto forte non solo di acquisire nuovi hotel, ma anche di aumentare l’inventario massimizzando il mix di tariffe, competitività e disponibilità – ha dichiarato Paul Anthony, digital commercialisation director di Hotelbeds – Stiamo lavorando per costruire capacità condivise per aiutare a identificare, elaborare e trasformare le opportunità attraverso processi automatizzati, soluzioni self service e sfruttando i dati. Per ben posizionarci nel recupero dei viaggi internazionali “.

Arden Agopyan, fondatore e socio amministratore di HotelRunner, ha aggiunto: «I sei anni di collaborazione sono stati molto produttivi e ora siamo pronti a portare la partnership a un livello più strategico. Quando si verificherà la ripresa dei viaggi internazionali, i nostri oltre 40.000 partner di alloggio da tutto il mondo vorranno capitalizzarla accedendo a prenotazioni più difficili da raggiungere».

Attraverso la sua suite di strumenti, HotelRunner offre l’accesso a una tecnologia avanzata di gestione dell’ospitalità. Ciò significa che albergatori e host possono aumentare le prenotazioni e automatizzare i loro flussi di lavoro. L’azienda ha uffici in Stati Uniti, Regno Unito e Turchia e possiede proprietà in 193 paesi che vanno dagli affitti giornalieri a breve termine a b&b, boutique hotel e catene alberghiere.