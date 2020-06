Hotelbeds e Trip.com: accordo tra colossi sulle ancillary

Accordo per la distribuzione delle ancillary tra Hotelbeds e Trip.com Group. In virtù dell’agreement, gli utenti della holding cinese potranno accedere al magazzino extra-alberghiero del Gruppo spagnolo che comprende 18mila attività in 690 destinazioni, oltre 25mila transfer in 1.100 località, come pure parchi di divertimento e biglietti per eventi.

Allo stesso modo, i fornitori di servizi ancillari per Hotelbeds potranno vendere il loro inventario ai 400 milioni di iscritti alla piattaforma di Trip.com Group, oltre che agli utilizzatori dei canali distributivi di Trip.com non cinesi, come Ctrip, Trip.com e Skyscanner.

«Siamo molto soddisfatti di estendere la nostra partnership con Trip.com Group, un gruppo che può contare su oltre il 43% del market share nel travel online in Cina», ha detto Forrest Zhang, managing director China di Hotelbeds.

«Siamo molto contenti di avere ora l’accesso ai servizi ancillari via il “Beyond The Bed” portfolio di Hotelbeds. Molti dei nostri clienti, sono alla ricerca di prodotti turistici unici, soprattutto se capaci di essere adattati ai bisogni dei viaggiatori cinesi», ha aggiunto Xiaojiang Yu, ceo della tickets & activities business unit di Trip.com Group.