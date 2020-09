Hotelbeds e Traveltek, partnership per la distribuzione delle crociere

Hotelbeds annuncia la partnership per la distribuzione con Traveltek, uno dei principali fornitori di tecnologia di viaggio al mondo.

A partire da settembre, l’Api Cruise di Traveltek sarà disponibile per 60mila acquirenti di viaggi B2B in tutto il mondo tramite il portfolio Beyond the Bed di Hotelbeds, che include anche trasferimenti, attività, parchi a tema, tour di più giorni e noleggio auto.

L’Application programming interface (Api) Cruise di Traveltek fornisce l’accesso a oltre 30 compagnie di crociera in tutto il mondo disponibili per la prenotazione diretta.

«Poiché le navi da crociera stanno ricominciando a navigare e molti viaggiatori prenotano crociere per il 2021, abbiamo ritenuto essenziale offrire ai nostri 60mila acquirenti di viaggi B2B in tutto il mondo l’accesso a questo segmento molto importante – ha commentato Javier Arévalo, amministratore delegato del portafoglio Beyond The Bed di Hotelbeds – Dopo un’attenta revisione del mercato, abbiamo ritenuto che l’Api Cruise di Traveltek offrisse la gamma migliore e più esclusiva di prodotti da crociera disponibile e che la sua tecnologia all’avanguardia si adattasse alle esigenze dei nostri partner Api».

L’amministratore delegato di Traveltek, Mal Barritt, ha aggiunto: «Siamo lieti di collaborare con un marchio di viaggi B2B così consolidato e riconoscibile. So che la nostra Api Cruise sarà in grado di soddisfare le esigenze attuali e future dei 60mila acquirenti di viaggi B2B di Hotelbeds. Sebbene l’industria sia stata messa a dura prova, la ripresa è in corso lentamente e Hotelbeds è in una posizione forte per trarne vantaggio».