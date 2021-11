Hotelbeds e Accor rafforzano la partnership per la piattaforma B2B













Hotelbeds, diventerà il primo partner strategico a livello globale per la nuova Leisure Partner Platform (Alpp) di Accor, il colosso dell’ospitalità che comprende brand come Fairmont, Raffles, Sofitel, Pullman, Swissotel, Novotel, Mercure, Ibis o Adagio.

La partnership rappresenta l’estensione di un precedente accordo di distribuzione preferenziale già in essere tra i due player, ed è stato firmato durante un incontro tra Carlos Muñoz, chief commercial officer di Hotelbeds, e Markus Keller di Accor, senior vice president sales & distribuzione, in occasione del World Travel Market che ha preso il via questa settimana a Londra e di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner.

La nuova piattaforma, prevista per il 2022, consentirà agli hotel Accor di raggiungere gli oltre 60mila acquirenti di viaggi B2B del network di Hotelbeds, tra cui tour operator, agenti di viaggio e compagnie aeree, in più di 140 mercati in tutto il mondo, e, allo stesso tempo, i clienti di Hotelbeds avranno accesso a tariffe speciali e disponibilità in tutto Il portafoglio Accor, che comprende oltre 5.200 hotel in più di 110 paesi.

Carlos Muñoz, chief commercial officer di Hotelbeds, ha commentato: «Siamo molto orgogliosi di essere stati selezionati come partner di lancio per la nuova piattaforma di Accor, che affronterà molti delle inefficienze dell’attuale sistema distributivo. Accor ha realizzato significativi miglioramenti tecnologici nel mercato B2B e che accogliamo con grande favore. Come risultato di questa nuova piattaforma, ogni singolo hotel Accor sarà in grado, con il semplice tocco di un pulsante, di aggiornare senza problemi le promozioni e le proprie novità, e di renderle immediatamente accessibili ai partner di distribuzione B2B di Hotelbeds. È estremamente eccitante lavorare insieme per migliorare le nostre attività migliorando l’efficienza attraverso l’innovazione e la tecnologia».

Markus Keller, senior vice president sales & distribution di Accor, ha aggiunto: «La partnership con Hotelbeds offre ai nostri hotel l’accesso a un network di distribuzione B2B leader e strategicamente importante. Ci sforziamo continuamente di estendere in modo efficiente il nostro bacino di vendita e Hotelbeds è un ottimo partner per raggiungere questo obiettivo. Non vediamo l’ora per estendere il nostro rapporto privilegiato con Hotelbeds, non solo per aumentare i ricavi complessivi insieme, ma soprattutto per far crescere anche le prenotazioni incrementali e di alto valore».