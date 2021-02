Hotelbeds, accordo con Juniper per la distribuzione delle ancillary













Hotelbeds ha annunciato una partnership strategica con Juniper, una società globale di tecnologia per i viaggi e leader nelle soluzioni online per l’industria del turismo con i marchi Juniper e Cangooroo.

Grazie a questo accordo, i partner ausiliari di Hotelbeds – tramite il portfolio Beyond the Bed – avranno ora accesso agli oltre 300 clienti di Juniper e Cangooroo, aumentando la portata della distribuzione accessoria di Hotelbeds in oltre 50 paesi, tra cui Spagna, Usa, Colombia, Brasile e Eau.

La partnership fornirà ai clienti di Juniper l’accesso a condizioni preferenziali dal portafoglio di Beyond The Bed di oltre 18mila attività in 690 destinazioni, 25mila rotte di trasferimento in 1.100 destinazioni, noleggio auto da 30mila punti di prelievo in 170 paesi – nonché parchi a tema, attrazioni e biglietti d’ingresso per eventi in tutto il mondo.

«Abbiamo lavorato duramente negli ultimi anni per rendere la nostra gamma di prodotti ausiliari più pertinente e competitiva e, di conseguenza, ci aspettiamo di generare insieme una crescita significativa delle vendite per i nostri partner fornitori in tutto il mondo», ha affermato Chris Leonard, amministratore delegato di Beyond the Bed presso Hotelbeds.

«Siamo molto entusiasti di avere accesso ai servizi ausiliari nella destinazione tramite il portfolio Beyond the Bed di Hotelbeds. Molti dei nostri clienti cercano prodotti di viaggio unici che possano dare loro autentiche esperienze locali quando viaggiano a livello internazionale e la gamma di prodotti Hotelbeds e le offerte esclusive di alto livello sono incomparabili», ha aggiunto Juan Mateos, direttore generale di Juniper.