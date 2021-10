Hotelbeds, accordo con Express Travel Group per Australia e Nuova Zelanda













Bedsonline, piattaforma per adv di Hotelbeds per la prenotazione alberghiera e i prodotti ancillari, sigla una nuova partnership con Express Travel Group, il più grande gruppo di agenzie di viaggi completamente indipendenti in Australia. Obiettivo dell’accordo, sfruttare l’enorme domanda repressa di viaggi ed ampliare ulteriormente l’esposizione di Hotelbeds e il suo portafoglio globale di 180.000 hotel al mercato del Pacifico (Australia e Nuova Zelanda in particolare), attraverso il network di oltre 450 agenzie di viaggi di Express Travel Group (Etg).

A loro volta, le agenzie partner di Etg avranno pieno accesso all’ampio portafoglio di Hotelbeds di 180.000 proprietà alberghiere in 140 paesi in tutto il mondo, molti dei quali convenzionati con contratti speciali, e avranno accesso a tariffe e offerte esclusive disponibili tramite la piattaforma di prenotazione Bedsonline.

Shari Rokosuka, Strategic Account Manager di Bedsonline, ha dichiarato: «Siamo estremamente lieti diannunciare questa nuova partnership nel Pacifico. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Ari e il team di ETG negli ultimi mesi e sono entusiasta di poter mettere Bedsonline a disposizione dei loro membri . Il nostro team con sede nel Pacifico è pronto a supportare i membri ETG appena riapriranno i confini internazionali e ci prepariamo a un periodo di prenotazione molto impegnativo».

Peter Jones, Regional Manager Pacific di Hotelbeds, la società madre di Bedsonline, ha dichiarato: «Questa è la prima volta che Bedsonline diventa partner di ETG e il tempismo è perfetto per sfruttare l’enorme domanda repressa per i viaggi. Vi aspettiamo numerosi ci aspettano anni di partnership di successo».

Ari Magoutis , Executive General Manager di Express Travel Group, ha aggiunto: «Express Travel Group è entusiasta di collaborare con bedsonline e offrire ai nostri membri l’accesso a un consolidato partner per la scelta globale di hotel, trasferimenti e attività. Mentre ci allontaniamo gradualmente dal periodo di restrizioni al viaggione i clienti iniziano il processo di pianificazione con le nostre agenzie, avere a dispozione un solido partner in grado di offrire ampia scelta del prodotto nei mercati chiave sarà vitale».

Express Travel Group opera con cinque diversi marchi: Select Travel Group – uno dei principali gruppi di acquisto in Australia, Independent Travel Group – il marchio i cui membri beneficiano della piattaforma di distribuzione nazionale e della capacità di mantenere il proprio marchio e la propria identità pur facendo parte di un gruppo, italk travel & cruise– franchising al dettaglio che mette a disposizione dei membri del gruppo la brandizzazione del marchio, insieme al supporto per attività di marketing e per il sito internet, Independent Travel Advisors– un gruppo di agenti che lavorano in loco e sono esperti di destinazioni, e infine Express Corporate: il marchio che offre ai membri la possibilità di espandere le proprie operazioni attraverso l’utilizzo di soluzioni corporate.