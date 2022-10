Hotel, quartieri e spiagge: aperture in Qatar per Fifa World Cup

A un mese dall’inizio della Fifa World Cup Qatar 2022, Qatar Tourism svela le nuove attrazioni turistiche, gli hotel e i resort che apriranno le porte ai tifosi durante il campionato. Quest’anno di sviluppo rappresenta infatti un momento cruciale per il Paese che ha l’obiettivo di accogliere sei milioni di visitatori all’anno entro il 2030.

Come afferma il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel, ha affermato: «Il 2022 è stato un anno straordinario in Qatar, grazie a tutte le sue nuove aperture nel settore alberghiero e turistico: dai centri commerciali ai beach club, dai musei ai parchi a tema. Con più di un milione di tifosi previsti in arrivo per la Fifa World Cup, siamo orgogliosi di poter offrire un’ampia gamma di esperienze e proposte di intrattenimento che vanno oltre gli stadi, i festival per i tifosi e le partite».

Diverse sono le novità nell’offerta alberghiera. Fuwairit Kite Beach, aperto all’inizio di ottobre, si trova lungo una laguna naturale a un’ora di macchina a nord di Doha e offre ottime condizioni per il kitesurf. The St. Regis Marsa Arabia Island sorge nel cuore di Porto Arabia è stato inaugurato ad ottobre. L’hotel offre servizi su misura e proposte culinarie su un’isola in stile mediterraneo.

Il Rixos Gulf Hotel Doha si trova invece sul sito che ha ospitato il Gulf Hotel dal 1973 fino ad oggi. L’edificio è stato sottoposto a un’imponente opera di ristrutturazione per ospitare la nuova iniziativa all inclusive di Rixos Hotels, in collaborazione con Accor e Katara Hospitality, che consisterà in 350 camere e suite e sette punti di ristoro. L’hotel aprirà al pubblico alla fine di ottobre.

The Outpost Al Barari è la prima proposta del suo genere in Qatar, nella riserva naturale dell’Inland Sea (mare interno) ed è circondato da alte dune di sabbia e deserto selvaggio. Il resort offre 21 lodge di lusso con piscine private che integreranno esperienze di contatto con la natura, sostenibilità e ospitalità di lusso. Questa esperienza sarà disponibile a partire dal 1° novembre 2022. Rixos Qetaifan Island North Doha in apertura entro la fine dell’anno,circonderà la principale attrazione dell’isola: un parco acquatico all’avanguardia. Gli ospiti avranno inoltre a propria disposizione un tradizionale hammam turco e sale per trattamenti benessere.

Il Waldorf Astoria Doha West Bay, attualmente giunto alle fasi conclusive della costruzione, sarà inaugurato entro la fine dell’anno nel cuore dell’area diplomatica della capitale. La torre a 44 piani vanterà camere di ispirazione art déco, una piscina rooftop coperta e un’ampia offerta culinaria realizzata da chef stellati Michelin.

Il resort Waldorf Astoria Doha Lusail è stato invece inaugurato a ottobre, mentre The Ned Doha è in arrivo a novembre, all’interno dell’ex edificio del Ministero degli Interni lungo la Corniche di Doha, come anche The Chedi Katara Hotel & Resort nel cuore del Katara Cultural Village con camere di lusso e 32 ville.

Raffles Doha e Fairmont Doha si fronteggeranno da due grandi torri, che si combinano a rappresentare le due scimitarre riportate sul sigillo nazionale del Qatar. Il Fairmont Doha si ispira al design dei mega yacht, mentre il Raffles Doha sarà composto di sole suite e spazi per la ristorazione e gli eventi saranno accessibili durante la Fifa World Cup Qatar 2022.

Apriranno entro la fine dell’anno Rosewood Doha e Rosewood Residences Doha composti da un hotel di lusso, appartamenti, spa e un centro fitness.

Sul fronte intrattenimento, Al Maha Island, che sarà inaugurata il mese prossimo, ospiterà ristoranti di lusso, tra cui Zuma, Lpm, Billionaire e Carbone, oltre ad altri ristoranti e attrazioni come il beach club Nammos Qatar e il Lusail Winter Wonderland. Sull’isola sarà inoltre possibile provare la Al Maha Drive, un’esperienza di guida su una strada riservata esclusivamente alle supercar e alle auto d’epoca.

L’inaugurazione del Lusail Winter Wonderland è prevista all’inizio di novembre 2022 e porterà la magia dell’inverno in Medio Oriente. Lusail Boulevard è un’area a vocazione commerciale, residenziale, nonché dedicata allo shopping, e punta a diventare gli Champs-Élysées del Medio Oriente, con un viale all’aperto e climatizzato che offre una vasta gamma di esperienze. Il fine settimana di apertura è previsto per il 3-5 novembre 2022.

Qetaifan Island North. Concepita come un polo di intrattenimento, Qetaifan Island North si caratterizzerà per i suoi hotel di lusso, i beach club, i giardini, le aree pedonali, i quartieri caratteristici e un parco acquatico. L’inaugurazione di Qetaifan Island North è prevista entro la fine dell’anno.

Corinthia Yacht Club. Situato all’interno del The Pearl-Qatar, con apertura prevista per quest’anno, offrirà un’esclusiva membership su invito, la prima nel suo genere in Qatar. Il club ospiterà anche il Kai’s Songbird, un’esperienza culinaria di alto livello offerta dal ristorante stellato Michelin Kai Mayfair di Londra.

West Walk. Situato nel cuore di Al Waab, il West Walk di Doha è la più recente comunità imperniata su uno stile di vita urbano. Il quartiere, la cui inaugurazione è prevista entro la fine dell’anno, fonde spazi residenziali, commerciali e ricreativi, e offre un’area pedonale con un’innovativa tecnologia di climatizzazione all’aperto.

Per quanto riguarda spiagge e beach club, all’inizio di novembre si terrà il lancio del progetto West Bay North Beach di Qatar Tourism, che prevede inizialmente l’inaugurazione di tre nuove spiagge nel cuore di Doha: West Bay Beach, pubblica a prezzi accessibili, i cui vari servizi includeranno una zona ristoro, un’area tifosi e un campo da beach volley, B12 Beach Club Doha, beach club per famiglie, con 600 lettini, un ristorante, negozi al dettaglio e un parco giochi per i più piccoli, e Dohasands Beach Club, con un palco per concerti, punti di ristoro a servizio rapido, negozi al dettaglio e 1.000 lettini.

974 Beach Club, situato vicino all’iconico Stadium 974, proporrà un’esperienza completa sulla spiaggia con attività acquatiche, sport sulla spiaggia, negozi di lusso, chioschi con cibo e bevande, un grande schermo, dj dal vivo e altre attività culturali.

La Mar Beach Club all’interno dell’InterContinental Doha Beach & Spa offre una vista sullo skyline di West Bay, mentre il Makani Beach Club è una lounge sul mare del Four Seasons Hotel Doha.

Sul fronte arte e cultura il Museo d’Arte Islamica del Qatar ha riaperto al pubblico il 5 ottobre in seguito a un progetto di potenziamento delle strutture durato un anno. La reinterpretazione della collezione permanente, che conta più di 1.000 manufatti, creerà un nuovo layout e una nuova trama incentrati sul visitatore, consentendo al museo di mostrare le proprie opere d’arte in modalità inedite.

Arriva anche Printemps Doha, per la prima volta al di fuori della Francia, il grande magazzino parigino offrirà oltre 600 marchi – 200 in esclusiva in Qatar. Printemps sarà l’unico grande magazzino in Qatar a ospitare tutte le Maison più iconiche sotto lo stesso tetto: Louis Vuitton, Dior, Valentino, Balmain, Pinel et Pinel e altri.