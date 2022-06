Hotel, l’ora di investire: pressing del Wttc sui governi













Il World Travel & Tourism Council (Wttc) pubblica “Critical Factors to Attract Hotel Investment“, nuovo rapporto che sottolinea l’importanza di attrarre investimenti di capitale per consentire il pieno potenziale di crescita del settore dei viaggi e del turismo dopo il Covid-19, dopo un calo del 25% nel 2020.

Il rapporto del Wttc esamina i fattori chiave per gli investimenti alberghieri e le storie di successo di destinazioni che hanno utilizzato tali fattori e mostrato forte crescita degli investimenti.

IL QUADRO. Nel 2020, quando i viaggi internazionali si sono quasi fermati, il settore dei viaggi e del turismo ha perso 62 milioni di posti di lavoro e il suo contributo al Pil si è dimezzato, rappresentando una perdita di quasi 4,9 trilioni di dollari. Anche gli investimenti di capitale sono diminuiti notevolmente, da quasi 1,1 trilioni di dollari nel 2019 a 805 miliardi di dollari nel 2020, con un calo di quasi il 25%. Gli investimenti hanno continuato a scendere lo scorso anno, con un ulteriore calo del 6,9% a 750 miliardi di dollari.

LE PROSPETTIVE. Il rapporto fornisce motivi di ottimismo poiché prevede una forte crescita degli investimenti in viaggi e turismo nel prossimo decennio. Wttc però avverte che per raggiungere questo obiettivo, i governi di tutto il mondo devono creare un ambiente favorevole.

Ed ecco i fattori chiave del rilancio: oltre alla stabilità politica e alla liquidità, essenziali per gli investimenti, per attrarre investimenti alberghieri servono un’azione e un sostegno del governo chiari, aperti e coerenti, incentivi fiscali favorevoli e sicurezza.

«Gli investimenti in hotel sono fondamentali per la ripresa e la crescita del settore dei viaggi e del turismo – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo Wttc – Le destinazioni devono avere un chiaro impegno e adottare un approccio olistico per diventare resilienti e competitive. Mentre ci riprendiamo dalla pandemia, gli investimenti non devono solo avvantaggiare le destinazioni dal punto di vista economico, ma soprattutto, sociale e ambientale».

Secondo il report, i principali fattori abilitanti per gli investimenti alberghieri includono governance e stato di diritto, fattore chiave per gli investitori, poiché determina la facilità e il successo con cui un’azienda opera, oltre all’infrastruttura fisica, la connettività aerea e terrestre e la forza lavoro.

ESEMPI. Il rapporto ha analizzato una serie di destinazioni che hanno beneficiato dell’implementazione di questi elementi. Ad esempio, i Paesi Bassi forniscono un ambiente favorevole per gli investimenti esteri con regolamenti meno restrittivi e leggi rigorose per penalizzare la corruzione.

Anche le infrastrutture fisiche, la connettività aerea e terrestre sono fondamentali per gli investimenti: hub ben collegati supportano uno sviluppo più ampio e forniscono accesso a destinazioni turistiche meno conosciute. La Corea del Sud, ad esempio, è uno dei Paesi più collegati al mondo. Le Olimpiadi invernali 2018 hanno incentivato gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, che hanno portato a un aumento della fornitura di camere d’albergo di quasi il 15%, superando la crescita complessiva degli investimenti nel settore dei viaggi e del turismo dell’8,7% nel 2017.

Il documento sottolinea inoltre l’importanza di riqualificare la forza lavoro. Ha aperto la strada il Portogallo, che si è concentrato su strategie come il programma Tourism Training Talent, per migliorare la qualità dei servizi di formazione del turismo.

Fattori aggiuntivi e storie di successo includono la liquidità alle Maldive, gli aiuti del governo in Arabia Saudita, la tassazione in Colombia, la pianificazione delle destinazioni e la sostenibilità a Singapore e in Ruanda, la cultura dei servizi nelle Filippine e l’agevolazione dei viaggi ad Aruba.